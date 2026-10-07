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Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757

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07.10.2026 08:44:40

Rio Tinto Hold

Rio Tinto
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Rio Tinto von 7400 auf 7600 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die gesamte Bergbaubranche Europas habe sich im dritten Quartal und im gesamten bisherigen Jahresverlauf stark entwickelt, schrieb Liam Fitzpatrick in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er hob vor allem den kräftigen Anstieg des Kupferpreises hervor, nannte allerdings auch Belastungsfaktoren wie steigende Anleiherenditen und den stärkeren US-Dollar./ck/rob/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 08:05 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Rio Tinto plc Hold
Unternehmen:
Rio Tinto plc 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
76.00 £
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
83.96 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
71.49 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Liam Fitzpatrick 		KGV*:
-
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