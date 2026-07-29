HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Rio Tinto von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 8100 auf 8600 Pence angehoben. Investoren, die in diesem Jahr von der überdurchschnittlichen Kursentwicklung von BHP im Vergleich zu Rio Tinto profitiert hätten, könnten nun mit Blick auf die zweite Jahreshälfte ihre Präferenz von einem großen Eisenerzproduzenten auf den anderen verlagern. Dies schrieb Richard Hatch in einer Einschätzung vom Mittwochnachmittag. Rio biete von 2026 bis 2028 eine etwas überzeugendere Rendite auf den freien Cashflow und in dieser Zeit auch eine bessere Dividendenrendite./rob/ajx/ck;