Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
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Rio Tinto Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Rio Tinto von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 8100 auf 8600 Pence angehoben. Investoren, die in diesem Jahr von der überdurchschnittlichen Kursentwicklung von BHP im Vergleich zu Rio Tinto profitiert hätten, könnten nun mit Blick auf die zweite Jahreshälfte ihre Präferenz von einem großen Eisenerzproduzenten auf den anderen verlagern. Dies schrieb Richard Hatch in einer Einschätzung vom Mittwochnachmittag. Rio biete von 2026 bis 2028 eine etwas überzeugendere Rendite auf den freien Cashflow und in dieser Zeit auch eine bessere Dividendenrendite./rob/ajx/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rio Tinto plc Buy
|
Unternehmen:
Rio Tinto plc
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
86.00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
82.13 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
69.77 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Richard Hatch
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Rio Tinto plc
|
29.07.26
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29.07.26
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24.07.26
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Analysen zu Rio Tinto plc
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
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|29.07.26
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|29.07.26
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|29.07.26
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|Rio Tinto Neutral
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|Rio Tinto Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
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Aktuelle Aktienanalysen
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Rio Tinto Buy
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