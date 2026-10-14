Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
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15.10.2026 13:11:55
Rio Tinto Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rio Tinto nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 8700 Pence belassen. Das dritte Quartal des Rohstoffkonzerns sei solide verlaufen, schrieb Richard Hatch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Fortschritte bei einzelnen Projekten und Lithium seien ermutigend./rob/mf/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 17:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rio Tinto plc Buy
|
Unternehmen:
Rio Tinto plc
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
87.00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
79.02 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
66.63 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Richard Hatch
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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