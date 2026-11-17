Am Dienstag verbucht der STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX Verluste in Höhe von 0.63 Prozent auf 5’475.31 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0.339 Prozent leichter bei 5’491.19 Punkten in den Handel, nach 5’509.87 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des STOXX 50 betrug 5’491.19 Punkte, das Tagestief hingegen 5’474.05 Zähler.

STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, den Stand von 5’404.24 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.08.2026, wurde der STOXX 50 mit 5’500.53 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 stand vor einem Jahr, am 17.11.2025, bei 4’787.44 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 10.45 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5’572.96 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4’674.85 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit Richemont (+ 1.29 Prozent auf 176.20 CHF), Rolls-Royce (+ 0.49 Prozent auf 13.44 GBP), Deutsche Telekom (+ 0.15) Prozent auf 27.04 EUR), Airbus SE (-0.12 Prozent auf 203.95 EUR) und Roche (-0.17 Prozent auf 408.60 CHF). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen hingegen Rheinmetall (-2.21 Prozent auf 752.70 EUR), SAP SE (-1.59 Prozent auf 210.00 EUR), Rio Tinto (-1.58 Prozent auf 60.53 GBP), Siemens Energy (-1.52 Prozent auf 127.02 EUR) und National Grid (-1.29 Prozent auf 12.64 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im STOXX 50 sticht die Barclays-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 805’445 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 515.998 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Fokus

Die BP-Aktie verzeichnet mit 5.08 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Mit 7.03 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch