Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’249 0.1%  SPI 20’038 0.0%  Dow 52’508 0.0%  DAX 24’988 -0.6%  Euro 0.9257 0.2%  EStoxx50 6’285 0.1%  Gold 4’027 -0.7%  Bitcoin 52’452 -0.2%  Dollar 0.8105 0.1%  Öl 85.2 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882DocMorris4261528Novartis1200526Roche149905998
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Hybridweizen als Milliarden-Chance - warum die Bayer-Aktie dennoch unter Druck steht
EVOTEC-Aktie bricht ein: Gewinnwarnung beschleunigt den freien Fall weiter
Rheinmetall setzt auf Autonomie: Rüstungsaktien um HENSOLDT, RENK & TKMS gerät unter Druck
Aktien von BMW, Mercedes & Co.: Absatzkrise bei Autobauern
Overweight von JP Morgan Chase & Co. für Siemens Energy-Aktie
Suche...
Plus500 Depot

Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757

74.83
CHF
0.31
CHF
0.42 %
11:47:15
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

15.07.2026 10:33:24

Rio Tinto Underperform

Rio Tinto
74.83 CHF 0.42%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rio Tinto mit einem Kursziel von 6300 Pence auf "Underperform" belassen. Die Erholung des Pilbara-Eisenerznetzwerks in Westaustralien sei intakt, schrieb Ben Davis am Mittwoch nach den Produktionszahlen./rob/ag/mf;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 02:06 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 02:06 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Rio Tinto plc Underperform
Unternehmen:
Rio Tinto plc 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
63.00 £
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
81.09 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
69.36 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Ben Davis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Rio Tinto plc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?