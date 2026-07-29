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Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757

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29.07.2026
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29.07.2026 22:35:54

Rio Tinto Underperform

Rio Tinto
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Underperform" mit einem Kursziel von 6100 Pence belassen. Ben Davis aktualisierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell für den Rohstoffkonzern nach dessen Halbjahreszahlen. Die Resultate seinen "sauber" und ohne größere Abweichungen gewesen./tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 16:16 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 16:16 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Rio Tinto plc Underperform
Unternehmen:
Rio Tinto plc 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
61.00 £
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
81.79 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
69.77 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Ben Davis 		KGV*:
-
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