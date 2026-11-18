Um 09:10 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0.06 Prozent stärker bei 5’404.13 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0.076 Prozent auf 5’404.80 Punkte an der Kurstafel, nach 5’400.70 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5’406.97 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5’399.11 Punkten.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 2.20 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, bewegte sich der STOXX 50 bei 5’404.24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.08.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5’471.06 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.11.2025, lag der STOXX 50-Kurs bei 4’714.79 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 9.02 Prozent zu. Bei 5’572.96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4’674.85 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell Siemens Energy (+ 2.53 Prozent auf 128.16 EUR), RELX (+ 0.90 Prozent auf 30.11 GBP), Richemont (+ 0.61 Prozent auf 174.00 CHF), SAP SE (+ 0.45 Prozent auf 202.40 EUR) und Airbus SE (+ 0.37 Prozent auf 201.80 EUR). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen Rio Tinto (-2.66 Prozent auf 58.92 GBP), Barclays (-0.92 Prozent auf 4.13 GBP), Rheinmetall (-0.79 Prozent auf 754.90 EUR), HSBC (-0.76 Prozent auf 13.10 GBP) und BP (-0.65 Prozent auf 5.64 GBP).

Die teuersten Unternehmen im STOXX 50

Im STOXX 50 ist die Barclays-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 773’939 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 503.587 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Werte auf

Die BP-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.10 Prozent bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch