Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem Rio Tinto-Papier statt. Der Schlusskurs des Rio Tinto-Papiers betrug an diesem Tag 43.58 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 2.295 Rio Tinto-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Rio Tinto-Aktie auf 60.53 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 138.90 GBP wert. Aus 100 GBP wurden somit 138.90 GBP, was einer positiven Performance von 38.90 Prozent entspricht.

Zuletzt verbuchte Rio Tinto einen Börsenwert von 100.10 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch