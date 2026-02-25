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Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757

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29.05.2026 15:00:45

Rio Tinto Kaufen

Rio Tinto
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Rio Tinto von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 7500 auf 9000 Pence angehoben. Das Management des Bergbaukonzerns treibe die Fokussierung auf Eisenerz, Kupfer, Aluminium und Lithium weiter voran, schrieb Robert Czerwensky in einer am Freitag vorliegenden Studie. Angesichts einer erwartet hohen Nachfrage nach Metallen für den raschen Ausbau der Elektromobilität und die Energiewende werte er dies positiv. Der Experte schraubte seine Umsatz- und Gewinnprognosen (EPS) für 2026 und 2027 nach oben./rob/edh/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.05.2026 / 13:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2026 / 13:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Rio Tinto plc Kaufen
Unternehmen:
Rio Tinto plc 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
91.56 € 		Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Halten 		Kurs aktuell:
79.47 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Robert Czerwensky 		KGV*:
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12.05.26 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
22.04.26 Rio Tinto Hold Deutsche Bank AG
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