Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
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Rio Tinto Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Rio Tinto von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 7500 auf 9000 Pence angehoben. Das Management des Bergbaukonzerns treibe die Fokussierung auf Eisenerz, Kupfer, Aluminium und Lithium weiter voran, schrieb Robert Czerwensky in einer am Freitag vorliegenden Studie. Angesichts einer erwartet hohen Nachfrage nach Metallen für den raschen Ausbau der Elektromobilität und die Energiewende werte er dies positiv. Der Experte schraubte seine Umsatz- und Gewinnprognosen (EPS) für 2026 und 2027 nach oben./rob/edh/la;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rio Tinto plc Kaufen
|
Unternehmen:
Rio Tinto plc
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
91.56 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
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Kurs aktuell:
79.47 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Robert Czerwensky
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Rio Tinto plc
|
27.05.26
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26.05.26
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26.05.26
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|STOXX-Handel: STOXX 50 notiert nachmittags im Plus (finanzen.ch)
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21.05.26
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Analysen zu Rio Tinto plc
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