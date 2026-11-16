Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
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Rio Tinto Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Neutral" mit einem Kursziel von 7300 Pence belassen. Die Fortschritte der Bergwerksgesellschaft bei Anteilsverkäufen seien überschaubar, schrieb Myles Allsop in einer Studie am Dienstag. Einige Projekte schienen nun aber voranzukommen. So berichteten Medien über Fortschritte bei Verkäufen von Teilen des australischen Eisenerznetzwerks Pilbara und solchen in Kanada. Bindende Angebote von Interessenten sollen demnach im Dezember vorliegen./rob/bek/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rio Tinto plc Neutral
|
Unternehmen:
Rio Tinto plc
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
73.00 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
60.28 £
|
Abst. Kursziel*:
21.10%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
60.16 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.34%
|
Analyst Name::
Myles Allsop
|
KGV*:
-
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