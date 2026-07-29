Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
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Rio Tinto Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rio Tinto nach Halbjahreszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 6100 Pence belassen. Das operative Halbjahresergebnid des Bergbaukonzerns habe im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Ben Davis in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Die Zwischendividende liege aufgrund niedrigerer Steuern etwas über den Erwartungen. Die Jahresziele seien beibehalten worden./ck/rob/jha/;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 20:13 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rio Tinto plc Underperform
|
Unternehmen:
Rio Tinto plc
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
61.00 £
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
81.50 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Underperform
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Kurs aktuell:
70.10 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Ben Davis
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KGV*:
-
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