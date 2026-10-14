Rio Tinto 74.12 CHF -2.41% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Rio Tinto von 7400 auf 7300 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Produktionsdaten für das dritte Quartal seien insgesamt erwartungsgemäß ausgefallen, schrieb Myles Allsop in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Damit sei der Bergbaukonzern auf gutem Weg, die bestätigten Jahresziele zu erreichen./rob/edh/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 13:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.