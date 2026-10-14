Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
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15.10.2026 12:34:50
Rio Tinto Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Rio Tinto von 7400 auf 7300 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Produktionsdaten für das dritte Quartal seien insgesamt erwartungsgemäß ausgefallen, schrieb Myles Allsop in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Damit sei der Bergbaukonzern auf gutem Weg, die bestätigten Jahresziele zu erreichen./rob/edh/stk;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 13:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rio Tinto plc Neutral
|
Unternehmen:
Rio Tinto plc
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
73.00 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
78.88 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
67.76 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Myles Allsop
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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