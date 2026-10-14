Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’350 1.6%  SPI 20’244 1.4%  Dow 52’152 1.0%  DAX 25’383 0.3%  Euro 0.9281 -0.4%  EStoxx50 6’168 -0.4%  Gold 4’154 1.2%  Bitcoin 68’113 0.3%  Dollar 0.8273 -0.9%  Öl 105.8 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156ABB1222171Rheinmetall345850Novartis1200526DocMorris4261528
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Coca-Cola-Aktie auf Rekordkurs: Wie Zins- und KI-Sorgen die Aktie des Getränkeriesen beflügeln
Tesla-Aktie gibt ab: Werksausbau in Grünheide vorangetrieben
Moonshot AI vor dem Börsengang: Chinesisches KI-Startup peilt Hongkong an
So viel wäre ein Investment in USD Coin von vor 1 Jahr heute wert
Wie viel Verlust ein Solana-Investment von vor 1 Jahr eingefahren hätte
Suche...
ETF Sparplan

Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757

74.12
CHF
-1.83
CHF
-2.41 %
17:28:29
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

15.10.2026 12:34:50

Rio Tinto Neutral

Rio Tinto
74.12 CHF -2.41%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Rio Tinto von 7400 auf 7300 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Produktionsdaten für das dritte Quartal seien insgesamt erwartungsgemäß ausgefallen, schrieb Myles Allsop in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Damit sei der Bergbaukonzern auf gutem Weg, die bestätigten Jahresziele zu erreichen./rob/edh/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 13:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Rio Tinto plc Neutral
Unternehmen:
Rio Tinto plc 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
73.00 £
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
78.88 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
67.76 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Myles Allsop 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Rio Tinto plc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten