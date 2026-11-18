Der STOXX 50 sank im STOXX-Handel zum Handelsschluss um 1.07 Prozent auf 5’342.95 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0.076 Prozent fester bei 5’404.80 Punkten in den Mittwochshandel, nach 5’400.70 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 5’335.95 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5’411.48 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht fiel der STOXX 50 bereits um 3.31 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, den Stand von 5’404.24 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.08.2026, wies der STOXX 50 5’471.06 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 18.11.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4’714.79 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 7.78 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 5’572.96 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’674.85 Zählern verzeichnet.

STOXX 50-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell Richemont (+ 1.45 Prozent auf 175.45 CHF), Siemens Energy (+ 1.33 Prozent auf 126.66 EUR), Rolls-Royce (+ 0.27 Prozent auf 13.30 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (-0.06 Prozent auf 67.98 CHF) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0.21 Prozent auf 582.00 EUR). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen Rio Tinto (-4.68 Prozent auf 57.70 GBP), SAP SE (-3.76 Prozent auf 193.92 EUR), BP (-2.96 Prozent auf 5.51 GBP), Deutsche Telekom (-2.91 Prozent auf 26.33 EUR) und UniCredit (-2.51 Prozent auf 79.96 EUR).

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die Barclays-Aktie aufweisen. 30’225’404 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 503.587 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5.04 zu Buche schlagen. Mit 7.10 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch