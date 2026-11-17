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17.11.2026 12:26:10
Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 am Dienstagmittag mit Abgaben
Der STOXX 50 verbucht derzeit Verluste.
Am Dienstag geht es im STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX um 0.73 Prozent auf 5’469.66 Punkte nach unten. Zuvor eröffnete der Index bei 5’491.19 Zählern und damit 0.339 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (5’509.87 Punkte).
Der Tiefststand des STOXX 50 lag heute bei 5’458.96 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5’491.19 Punkten erreichte.
STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, den Wert von 5’404.24 Punkten. Der STOXX 50 stand vor drei Monaten, am 17.08.2026, bei 5’500.53 Punkten. Der STOXX 50 stand noch vor einem Jahr, am 17.11.2025, bei 4’787.44 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10.34 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5’572.96 Punkten. Bei 4’674.85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Tops und Flops aktuell
Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit Deutsche Telekom (+ 0.81 Prozent auf 27.22 EUR), BP (+ 0.25 Prozent auf 5.72 GBP), Rolls-Royce (+ 0.13 Prozent auf 13.39 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0.03 Prozent auf 591.80 EUR) und Zurich Insurance (-0.03 Prozent auf 658.40 CHF). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil Rheinmetall (-2.72 Prozent auf 748.80 EUR), Rio Tinto (-2.03 Prozent auf 60.25 GBP), SAP SE (-1.80 Prozent auf 209.55 EUR), UBS (-1.46 Prozent auf 39.82 CHF) und National Grid (-1.36 Prozent auf 12.63 GBP).
Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 4’912’316 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 mit 515.998 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Fokus
Die BP-Aktie hat mit 5.08 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. In puncto Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.03 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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