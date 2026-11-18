Um 12:09 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0.04 Prozent stärker bei 5’402.94 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0.076 Prozent auf 5’404.80 Punkte an der Kurstafel, nach 5’400.70 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5’411.48 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5’397.95 Zählern.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gab der STOXX 50 bereits um 2.23 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, lag der STOXX 50-Kurs bei 5’404.24 Punkten. Der STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 18.08.2026, bei 5’471.06 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 18.11.2025, den Stand von 4’714.79 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8.99 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5’572.96 Punkten. Bei 4’674.85 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Siemens Energy (+ 3.22 Prozent auf 129.02 EUR), Rolls-Royce (+ 1.70 Prozent auf 13.49 GBP), Richemont (+ 1.13 Prozent auf 174.90 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.06 Prozent auf 68.74 CHF) und Rheinmetall (+ 0.76 Prozent auf 766.70 EUR). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil Rio Tinto (-2.63 Prozent auf 58.94 GBP), Deutsche Telekom (-1.22 Prozent auf 26.79 EUR), BP (-1.21 Prozent auf 5.61 GBP), Unilever (-1.19 Prozent auf 48.97 GBP) und Siemens (-1.19 Prozent auf 266.60 EUR).

Welche STOXX 50-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Barclays-Aktie. 4’456’121 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 503.587 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Mitglieder auf

2026 verzeichnet die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5.04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.10 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch