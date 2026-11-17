FTSE 100 998185 / GB0001383545
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17.11.2026 09:28:13
Schwacher Handel: FTSE 100 zum Start des Dienstagshandels in Rot
Das macht das Börsenbarometer in London.
Um 09:11 Uhr fällt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0.73 Prozent auf 10’802.21 Punkte zurück. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 3.314 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0.000 Prozent auf 10’881.53 Punkte an der Kurstafel, nach 10’881.55 Punkten am Vortag.
Bei 10’881.53 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 10’798.06 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
FTSE 100 seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, bewegte sich der FTSE 100 bei 10’881.90 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.08.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10’720.30 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 17.11.2025, notierte der FTSE 100 bei 9’675.43 Punkten.
Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8.55 Prozent zu. Der FTSE 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10’989.45 Punkten. Bei 9’670.46 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
FTSE 100-Top-Flop-Aktien
Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Coca-Cola European Partners (+ 0.52 Prozent auf 119.19 USD), Rolls-Royce (+ 0.49 Prozent auf 13.44 GBP), Rentokil Initial (+ 0.47 Prozent auf 3.65 GBP), Reckitt Benckiser Group (+ 0.21 Prozent auf 57.90 GBP) und Hiscox (+ 0.20 Prozent auf 19.72 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Antofagasta (-2.07 Prozent auf 29.86 GBP), Anglo American (-1.78 Prozent auf 35.41 GBP), Rio Tinto (-1.58 Prozent auf 60.53 GBP), BAE Systems (-1.57 Prozent auf 18.79 GBP) und 3i (-1.55 Prozent auf 25.42 GBP).
Welche FTSE 100-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen
Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 1’493’660 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 278.074 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3.67 zu Buche schlagen. Mit 14.84 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.ch
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