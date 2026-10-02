Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’623 -1.5%  SPI 19’331 -1.4%  Dow 50’927 0.0%  DAX 24’939 -1.0%  Euro 0.9342 -1.3%  EStoxx50 6’175 -1.5%  Gold 4’179 0.5%  Bitcoin 70’259 0.6%  Dollar 0.8312 -0.5%  Öl 103.5 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche149905998Partners Group2460882Zurich Insurance1107539UBS24476758Nestlé3886335Novartis1200526Sandoz124359842Lindt1057075
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Apple plant KI-Server mit M8-Ultra-Chips und prüft NVIDIA-Technologie - Aktien im Blick
Kryptowährungen im 3. Quartal 2026: Die Performance von Bitcoin, Ether & Co.
Für wen sich Dividenden-ETFs wirklich lohnen
September 2026: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
Alphabet-Aktie unter der Lupe: TPU-Chips könnten NVIDIA Konkurrenz machen
Suche...
TPU-Geschäft im Fokus 02.10.2026 03:10:46

Alphabet-Aktie unter der Lupe: TPU-Chips könnten NVIDIA Konkurrenz machen

Alphabet-Aktie unter der Lupe: TPU-Chips könnten NVIDIA Konkurrenz machen

Ein Analyst rechnet bis 2028 mit einem TPU-Umsatz von 104 Milliarden US-Dollar für Alphabets Chipsparte, deutlich mehr als der Markt bislang einpreist.

  • Piper Sandler hebt das Kursziel für Alphabet auf 400 US-Dollar an
  • Googles TPU-Chips gelten als wachsende Konkurrenz für NVIDIA
  • Google Cloud liefert bereits kräftige Wachstumssignale

Piper Sandler-Analyst Thomas Champion hat das Kursziel für die Alphabet-Aktie angehoben und sieht im externen TPU-Chipgeschäft des Konzerns ein bislang unterschätztes Wachstumsfeld. Google verfolgt laut SiliconANGLE das Ziel, binnen weniger Jahre spürbar Marktanteile im Geschäft mit KI-Chips zu gewinnen, das bislang von NVIDIA dominiert wird.

Piper Sandler erhöht Kursziel für Alphabet

Der Analyst Thomas Champion von Piper Sandler hat das Kursziel für die Alphabet-Aktie am Montag von 395 auf 400 US-Dollar angehoben und die Einstufung Overweight bestätigt, wie investing.com berichtet. Damit hätte die Aktie von Alphabet, zu dem Google gehört, die zuletzt an der NASDAQ bei 340,74 US-Dollar geschlossen hatte (Schlusskurs vom 30.09.2026) noch 17,4 Prozent Luft nach oben. Champion leitet den neuen Wert aus einem DCF-Modell ab, das die Umsatzschätzung für 2027 um 2 Prozent nach oben korrigiert. Zudem hebt er die Schätzung für das operative Ergebnis 2027 um 8 Prozent an.

Im Zentrum von Champions Studie steht nicht die Tagesbewegung, sondern das noch junge externe TPU-Chipgeschäft von Google, das der Analyst als vom Markt unterschätzt bezeichnet.

TPU-Geschäft als Wachstumstreiber für Alphabet

Champion prognostiziert, dass das neu ausgewiesene externe TPU-Chipgeschäft bis 2028 auf einen Hardwareumsatz von rund 104 Milliarden US-Dollar anwächst. Seiner Modellrechnung zufolge steigt der Umsatz von etwa 8 Milliarden US-Dollar in diesem Jahr auf 51 Milliarden US-Dollar im kommenden Jahr. Getragen wird dies von einer TPU-Kapazität, die bis Ende 2027 auf 3 Gigawatt und bis Ende 2028 auf 6 Gigawatt wachsen soll. Piper Sandler kalkuliert dabei mit Investitionsausgaben von rund 30 Milliarden US-Dollar je Gigawatt TPU-Kapazität, was etwa einer Million Chips entspricht.

Champion merkte an, seine Schätzungen könnten sogar konservativ ausfallen: Das Management von Broadcom habe von einer Nachfrage seitens Anthropic in Höhe von 5 Gigawatt für 2027 und 10 Gigawatt für 2028 gesprochen. Dies entspreche einem Umsatzpotenzial von 105 beziehungsweise 210 Milliarden US-Dollar, sofern diese Kapazität erreicht werde. Google verfolgt laut SiliconANGLE das Ziel, binnen weniger Jahre bis zu 10 Prozent des Rechenzentrumsumsatzes von NVIDIA zu übernehmen.

Cloud-Zahlen stützen die These

Alphabet hatte im zweiten Quartal erstmals Umsätze aus dem Verkauf von TPU-Systemen ausgewiesen. Finanzchefin Anat Ashkenazi erklärte im entsprechenden Earnings Call, das Unternehmen habe begonnen, Erlöse aus TPU-Systemverkäufen zu verbuchen, die erstmals an Kundenrechenzentren ausgeliefert worden seien. Der Cloud-Umsatz stieg in diesem Quartal um 82 Prozent auf 24,8 Milliarden US-Dollar. Ashkenazi betonte, der Grossteil der Erlöse aus bestehenden TPU-Vereinbarungen werde erst 2027 realisiert.

Analystenbild rund um Alphabet-Aktie

Der Konsens von zwölf Analysten liegt laut TipRanks bei Strong Buy, elf empfehlen die Alphabet-Aktie zum Kauf, einer zum Halten, keiner zum Verkauf. Das mittlere Kursziel liegt bei 430,78 US-Dollar, die Spanne reicht von 379 bis 475 US-Dollar. Bereits Mitte September hatte Oppenheimer-Analyst Jason Helfstein die Aktie mit Buy und einem Kursziel von 400 US-Dollar eingestuft, ein Wert, den Piper Sandler mit seiner aktuellen Anhebung nun einholt.

Anleger warten auf Geschäftsbericht

Ob sich Piper Sandlers optimistisches TPU-Szenario bestätigt, dürfte sich erst zeigen, wenn Alphabet weitere Details zum Hochlauf der Chipverkäufe offenlegt. Der Ende Oktober erwartete Quartalsbericht zum dritten Quartal könnte hierfür erste Anhaltspunkte liefern.

Thomas Zoller, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

Weitere Links:

Aktien von NVIDIA und Palantir im Fokus: Sovereign AI wird zur neuen KI-Wette
KI-Boom statt Blase? NVIDIA-Chef Huang setzt auf steigende Nachfrage
AMD-Aktie mit Abschlägen: NVIDIA-Rivale übernimmt KI-Start-up für 8,2 Milliarden Dollar

Bildquelle: Fenixx666 / Shutterstock.com,JPstock / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch

Inside Trading & Investment

01.10.26 Logo WHS DAX bricht weg – steckt eine institutionelle Verkaufsorder dahinter?
01.10.26 UBS Logo ETF des Monats Oktober 2026: Das unentdeckte Potenzial hinter den Schweizer Grosskonzernen
01.10.26 El Niño und Rohstoffe: Wenn das Wetter die Märkte bewegt
01.10.26 Julius Bär: 14.75% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (57.5%) auf COSMO N.V.
01.10.26 SMI verliert Kontakt nach oben
01.10.26 Marktüberblick: CTS Eventim unter Druck, Nikkei haussiert, Micron erfreut
28.09.26 KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’231.89 19.48 SHBEEU
Short 14’532.41 13.69 SGBK2U
Short 15’068.89 8.92 SKUBAU
SMI-Kurs: 13’622.85 01.10.2026 17:30:31
Long 13’092.02 19.76 S4BF7U
Long 12’785.69 13.76 SI6BUU
Long 12’239.76 8.95 SMABBU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

UBS-Aktie leichter: Investor Artisan Partners fordert Bank-Wegzug aus der Schweiz
Infomaniak startet mit hohen Kursschwankungen an Schweizer Börse
UBS Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagvormittag vermehrt von UBS
Aktien New York Schluss: Dow unter Druck - Inflationsdaten verpuffen
Roche-Aktie tiefrot: Chugai stoppt Entwicklung von Roche-Wirkstoff gegen Adipositas
Dow schlussendlich stabil -- SMI und DAX schliessen tiefer - 25'000-Punkte-Marke fällt -- Nikkei letztlich beflügelt - kein Handel in China und Hongkong
September 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Rheinmetall Aktie News: Anleger schicken Rheinmetall am Nachmittag auf rotes Terrain
Roche-Aktie stabil: Konzern erzielt mit Giredestrant positive Daten bei fortgeschrittenem Brustkrebs
Micron-Aktie nach Zahlen im Fokus: Umsatz und Gewinn über den Prognosen

Top-Rankings

3. Quartal 2026: Die Gewinner und Verlierer des SMI im abgelaufenen Jahresviertel
Das vergangene Quartal hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten s ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
3. Quartal 2026: So schnitten die DAX-Werte im vergangenen Quartal ab
So bewegten sich die Einzelwerte des DAX im abgelaufenen Jahresviertel.
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
September 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der September 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.