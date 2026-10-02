Alphabet-Aktie unter der Lupe: TPU-Chips könnten NVIDIA Konkurrenz machen

Piper Sandler hebt das Kursziel für Alphabet auf 400 US-Dollar an

Googles TPU-Chips gelten als wachsende Konkurrenz für NVIDIA

Google Cloud liefert bereits kräftige Wachstumssignale

Piper Sandler-Analyst Thomas Champion hat das Kursziel für die Alphabet-Aktie angehoben und sieht im externen TPU-Chipgeschäft des Konzerns ein bislang unterschätztes Wachstumsfeld. Google verfolgt laut SiliconANGLE das Ziel, binnen weniger Jahre spürbar Marktanteile im Geschäft mit KI-Chips zu gewinnen, das bislang von NVIDIA dominiert wird.

Piper Sandler erhöht Kursziel für Alphabet

Der Analyst Thomas Champion von Piper Sandler hat das Kursziel für die Alphabet-Aktie am Montag von 395 auf 400 US-Dollar angehoben und die Einstufung Overweight bestätigt, wie investing.com berichtet. Damit hätte die Aktie von Alphabet, zu dem Google gehört, die zuletzt an der NASDAQ bei 340,74 US-Dollar geschlossen hatte (Schlusskurs vom 30.09.2026) noch 17,4 Prozent Luft nach oben. Champion leitet den neuen Wert aus einem DCF-Modell ab, das die Umsatzschätzung für 2027 um 2 Prozent nach oben korrigiert. Zudem hebt er die Schätzung für das operative Ergebnis 2027 um 8 Prozent an.

Im Zentrum von Champions Studie steht nicht die Tagesbewegung, sondern das noch junge externe TPU-Chipgeschäft von Google, das der Analyst als vom Markt unterschätzt bezeichnet.

TPU-Geschäft als Wachstumstreiber für Alphabet

Champion prognostiziert, dass das neu ausgewiesene externe TPU-Chipgeschäft bis 2028 auf einen Hardwareumsatz von rund 104 Milliarden US-Dollar anwächst. Seiner Modellrechnung zufolge steigt der Umsatz von etwa 8 Milliarden US-Dollar in diesem Jahr auf 51 Milliarden US-Dollar im kommenden Jahr. Getragen wird dies von einer TPU-Kapazität, die bis Ende 2027 auf 3 Gigawatt und bis Ende 2028 auf 6 Gigawatt wachsen soll. Piper Sandler kalkuliert dabei mit Investitionsausgaben von rund 30 Milliarden US-Dollar je Gigawatt TPU-Kapazität, was etwa einer Million Chips entspricht.

Champion merkte an, seine Schätzungen könnten sogar konservativ ausfallen: Das Management von Broadcom habe von einer Nachfrage seitens Anthropic in Höhe von 5 Gigawatt für 2027 und 10 Gigawatt für 2028 gesprochen. Dies entspreche einem Umsatzpotenzial von 105 beziehungsweise 210 Milliarden US-Dollar, sofern diese Kapazität erreicht werde. Google verfolgt laut SiliconANGLE das Ziel, binnen weniger Jahre bis zu 10 Prozent des Rechenzentrumsumsatzes von NVIDIA zu übernehmen.

Cloud-Zahlen stützen die These

Alphabet hatte im zweiten Quartal erstmals Umsätze aus dem Verkauf von TPU-Systemen ausgewiesen. Finanzchefin Anat Ashkenazi erklärte im entsprechenden Earnings Call, das Unternehmen habe begonnen, Erlöse aus TPU-Systemverkäufen zu verbuchen, die erstmals an Kundenrechenzentren ausgeliefert worden seien. Der Cloud-Umsatz stieg in diesem Quartal um 82 Prozent auf 24,8 Milliarden US-Dollar. Ashkenazi betonte, der Grossteil der Erlöse aus bestehenden TPU-Vereinbarungen werde erst 2027 realisiert.

Analystenbild rund um Alphabet-Aktie

Der Konsens von zwölf Analysten liegt laut TipRanks bei Strong Buy, elf empfehlen die Alphabet-Aktie zum Kauf, einer zum Halten, keiner zum Verkauf. Das mittlere Kursziel liegt bei 430,78 US-Dollar, die Spanne reicht von 379 bis 475 US-Dollar. Bereits Mitte September hatte Oppenheimer-Analyst Jason Helfstein die Aktie mit Buy und einem Kursziel von 400 US-Dollar eingestuft, ein Wert, den Piper Sandler mit seiner aktuellen Anhebung nun einholt.

Anleger warten auf Geschäftsbericht

Ob sich Piper Sandlers optimistisches TPU-Szenario bestätigt, dürfte sich erst zeigen, wenn Alphabet weitere Details zum Hochlauf der Chipverkäufe offenlegt. Der Ende Oktober erwartete Quartalsbericht zum dritten Quartal könnte hierfür erste Anhaltspunkte liefern.

Thomas Zoller, Redaktion finanzen.ch

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