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RATIONAL Aktie 635626 / DE0007010803

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02.07.2026 17:25:58

RATIONAL Outperform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Rational vor den am 6. August erwarteten Quartalszahlen von 1045 auf 1050 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Großküchenausrüster sei auf gutem Weg, seine Jahresziele zu erreichen, schrieb Philippe Lorrain in einem Ausblick vom Dienstagabend. Das neue Kursziel trage den jüngstem Wechselkursentwicklungen Rechnung./ck/rob/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 19:39 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 19:39 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: RATIONAL AG Outperform
Unternehmen:
RATIONAL AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
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Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
653.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Philippe Lorrain 		KGV*:
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