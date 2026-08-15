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TON-Anlage 15.08.2026 19:43:09

So viel Verlust hätte ein Toncoin-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

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Bei einer frühen Investition in Toncoin hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

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Am 23.12.2021 notierte Toncoin bei 3.508 USD. Wenn ein Investor damals 100 USD in TON investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 28.51 Toncoin. Da sich der Wert von Toncoin am 14.08.2026 auf 1.333 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 37.99 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 62.01 Prozent verringert.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte TON am 01.03.2026 bei 1.202 USD. Am 17.08.2025 erreichte Toncoin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 3.519 USD.

Redaktion finanzen.net

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