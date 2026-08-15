Wie viel eine Investition in Hedera von vor 5 Jahren gekostet hätte

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Gestern vor 5 Jahren kostete ein Hedera 0.3908 USD. Bei einem HBAR-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2’558.71 Hedera in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 168.10 USD, da sich der Wert von Hedera am 14.08.2026 auf 0.065695 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 83.19 Prozent eingebüsst.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Hedera am 13.08.2026 bei 0.065464 USD. Bei 0.2565 USD erreichte Hedera am 22.08.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net