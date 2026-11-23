Cynthia Lummis wirft Elizabeth Warren vor, Krypto zerstören zu wollen

Warren dürfte ab Januar 2027 den Bankenausschuss des US-Senats leiten

Am Kryptomarkt geben derzeit vor allem die Zinsen den Ton an

Die republikanische Senatorin Cynthia Lummis greift Elizabeth Warren frontal an und rückt damit eine Personalie in den Mittelpunkt, die für Bitcoin und börsennotierte Kryptowerte wie Coinbase ab Januar 2027 an Gewicht gewinnt. Nach dem Sieg der Demokraten bei den Midterms am 3. November gilt Warren als designierte Vorsitzende des Bankenausschusses im US-Senat, also jenes Gremiums, das jedes neue Kryptogesetz passieren muss.

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Lummis kontert mit Lohnabrechnung und Auslandsüberweisung

Auslöser ist ein Bericht der New York Times, in dem Warren sagte, sie habe in all den Jahren keinen einzigen positiven Anwendungsfall für Kryptowährungen gefunden. Lummis antwortete am Dienstag (10. November) auf X mit einer Gegenliste. Lohnabrechnungen dauerten im Schnitt fünf Tage, mit Stablecoins könnten Arbeitgeber ihre Beschäftigten dagegen nahezu sofort bezahlen, was gerade für Menschen zähle, die von Gehaltsscheck zu Gehaltsscheck leben. Grosse Banken verlangten zudem fast 15 Prozent dafür, 200 US-Dollar ins Ausland zu schicken, und bräuchten dafür Tage oder Wochen. Warren stimme trotzdem immer wieder gegen die Branche und gegen Regeln für sie, weil sie diese „zerstören“ wolle, so Lummis.

Was die Zahlen der Senatorin tragen und was nicht

Ganz so glatt geht die Rechnung nicht auf. Benzinga weist darauf hin, dass ein Beschäftigter, der etwa in Stablecoin USDC entlohnt wird, unter Umständen trotzdem warten muss, bis eine Börse oder Bank das Guthaben in US-Dollar umtauscht. Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich bescheinigt klassischen Auslandszahlungen in einer Studie zwar, langsam und teuer zu sein, verweist aber auch auf neue Kosten durch Handelsgebühren, Auszahlungsentgelte und zentrale Dienstleister für den Umtausch zwischen Krypto und klassischem Geld. Auch die 15 Prozent sind ein Sonderwert: Laut Benzinga entsprechen sie dem Durchschnitt der Weltbank für Überweisungen über Banken, während der weltweite Schnitt über alle Anbieter bei rund 6,4 Prozent liegt. Beim Tempo hat Lummis also einen Punkt, den Kostenvorteil zeichnet sie zu gross.

Warren bekommt als Ausschusschefin neue Druckmittel

Politisch wiegt der Schlagabtausch schwer, weil sich die Machtverhältnisse drehen. Als ranghöchste Demokratin im Ausschuss konnte Warren Kryptofirmen bislang nur Briefe schicken, auf die diese nicht antworten mussten. Als Vorsitzende erhält sie nach einem Bericht des Wall Street Journal das Recht, Dokumente und Aussagen per Vorladung zu erzwingen. Ganz oben auf ihrer Liste stehen demnach Insiderhandel auf Prognosemärkten wie Kalshi und Polymarket, der Verbraucherschutz bei Kryptofirmen und mögliche Interessenkonflikte rund um die Kryptogeschäfte der Familie Trump, etwa World Liberty Financial. Ein Mitarbeiter Warrens im Ausschuss forderte gegenüber The Block Konzernchefs, Regierungsvertreter und die Kryptofirmen der Familie Trump auf, ihre Unterlagen aufzubewahren und sich auf harte Fragen einzustellen.

Ihr stärkster Hebel bleibt die Gesetzgebung. Der CLARITY Act, der die Zuständigkeiten der Aufsicht über Kryptowerte klären soll, scheiterte am 15. September bei einer wichtigen Abstimmung im Senat mit 49 zu 50 Stimmen. Warren hatte den Entwurf abgelehnt, weil er Trump nach ihrer Darstellung nicht daran hindere, nach mehr als 1,4 Milliarden US-Dollar aus Kryptogeschäften weitere Gewinne einzustreichen. Ein Kryptogesetz an sich lehnt sie nicht ab, wie sie im September gegenüber The Block betonte, wohl aber diesen Entwurf. Jede Neuauflage müsste künftig ihren Ausschuss passieren. Ins Visier könnte zudem Coinbase geraten: Warren kritisiert, dass die Bankenaufsicht OCC neun Kryptofirmen erlaubt hat, ähnlich wie Banken zu operieren, und Coinbase steht auf dieser Liste.

Für Bitcoin geben die Zinsen den Takt vor

Für den Kurs der grössten Kryptowährung ist Warren bislang eher eine Nebenfigur. Das Kryptoportal BeInCrypto erwartet, dass Warrens Macht zuerst einzelne Unternehmen und politisch exponierte Token trifft, während Bitcoin stärker auf die Gesamtwirtschaft reagiert. Wie sehr die Makrolage drückt, zeigen die Daten zum 16. November: Am Markt wurde eine Wahrscheinlichkeit von rund 92 Prozent für eine weitere Zinserhöhung der Fed im Dezember eingepreist, und die in den USA gelisteten ETFs auf Bitcoin verbuchten den achten Handelstag in Folge Abflüsse. Das OTC-Desk des Market Makers Wintermute sieht Bitcoin weiter im Bärenmarkt und hält einen Rückgang in den Bereich um 50'000 US-Dollar für möglich, mit 62'000 und 60'000 US-Dollar als nächsten Marken.

Als nächstes dürfte die formale Besetzung der Ausschüsse im Fokus stehen, wenn der neue Kongress im Januar 2027 zusammentritt. Danach zeigt sich, ob Warren den CLARITY Act in neuer Form blockiert oder ein eigenes Regelwerk für die Branche vorantreibt.

Evelyn Schmal, Redaktion Finanzen.ch

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