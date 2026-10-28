NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Novartis von 120 auf 130 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Pharmakonzern habe dank etablierter Produkte in einem soliden Quartal die Erwartungen übertroffen und die Jahresprognose angehoben, schrieb Trung Huynh in seiner am Mittwoch vorliegenden eingehenderen Betrachtung der Zahlen. Wichtig sei, dass die Schweizer weiter auf ihre entscheidenden Wachstumstreiber wie Kisqali und Kesimpta vertrauten./rob/gl/ag;