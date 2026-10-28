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Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

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28.10.2026 06:48:54

Novartis Sector Perform

Novartis
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Novartis von 120 auf 130 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Pharmakonzern habe dank etablierter Produkte in einem soliden Quartal die Erwartungen übertroffen und die Jahresprognose angehoben, schrieb Trung Huynh in seiner am Mittwoch vorliegenden eingehenderen Betrachtung der Zahlen. Wichtig sei, dass die Schweizer weiter auf ihre entscheidenden Wachstumstreiber wie Kisqali und Kesimpta vertrauten./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 19:49 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 19:49 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novartis AG Sector Perform
Unternehmen:
Novartis AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
130.00 CHF
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
128.78 CHF 		Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
129.94 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Trung Huynh 		KGV*:
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