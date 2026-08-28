Novartis 124.91 CHF 0.08% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novartis auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Franken belassen. Emmanuel Papadakis analysierte jüngste Fachbeiträge hinsichtlich möglicher Rückschlüsse auf den Ausgang der HORIZON-Studie mit dem Blutfettsenker Pelacarsen. Zwei aktuelle Berichte sorgten für gewissen Optimismus, so der Experte in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2026 / 07:50 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.