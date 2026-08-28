Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’414 0.2%  SPI 20’309 0.2%  Dow 53’569 0.2%  DAX 26’497 0.5%  Euro 0.9371 0.0%  EStoxx50 6’469 0.7%  Gold 4’610 0.2%  Bitcoin 64’105 -0.6%  Dollar 0.8046 0.1%  Öl 89.1 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156On113454047
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Vormittag
NVIDIA-Aktie vor Kursimpuls? Umsatzbeteiligungsprogramm mit KI-Clouds offenbar pausiert
Edisun-Aktie tiefer: Weniger Solarstrom in H1
Eine Innovation für verbesserten Investorenschutz
Q2-Depot von Fisher Asset Management: Zukäufe bei NVIDIA, Caterpillar sticht heraus
Suche...
ETF Sparplan

Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

124.84
CHF
0.20
CHF
0.16 %
09:46:16
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

28.08.2026 08:34:25

Novartis Buy

Novartis
124.91 CHF 0.08%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novartis auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Franken belassen. Emmanuel Papadakis analysierte jüngste Fachbeiträge hinsichtlich möglicher Rückschlüsse auf den Ausgang der HORIZON-Studie mit dem Blutfettsenker Pelacarsen. Zwei aktuelle Berichte sorgten für gewissen Optimismus, so der Experte in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2026 / 07:50 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novartis AG Buy
Unternehmen:
Novartis AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
140.00 CHF
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
125.40 CHF 		Abst. Kursziel*:
11.64%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
124.91 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
12.08%
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Novartis AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?