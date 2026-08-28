Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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28.08.2026 08:34:25
Novartis Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novartis auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Franken belassen. Emmanuel Papadakis analysierte jüngste Fachbeiträge hinsichtlich möglicher Rückschlüsse auf den Ausgang der HORIZON-Studie mit dem Blutfettsenker Pelacarsen. Zwei aktuelle Berichte sorgten für gewissen Optimismus, so der Experte in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2026 / 07:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Buy
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
140.00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
125.40 CHF
|
Abst. Kursziel*:
11.64%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
124.91 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.08%
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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