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Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

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25.08.2026 09:02:38

Novartis Buy

Novartis
126.96 CHF 0.15%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 140 Franken auf "Buy" belassen. Dies schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Dienstag vorliegenden Auswertung der wöchentlichen Verschreibungsdaten./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novartis AG Buy
Unternehmen:
Novartis AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
140.00 CHF
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
126.96 CHF 		Abst. Kursziel*:
10.27%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
126.96 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
10.27%
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-
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09:02 Novartis Buy Deutsche Bank AG
19.08.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG
10.08.26 Novartis Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.07.26 Novartis Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.07.26 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
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