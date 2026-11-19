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19.11.2026 12:29:00
Novartis Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagmittag vermehrt von Novartis
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 2,8 Prozent auf 127,86 CHF.
Die Novartis-Aktie notierte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 2,8 Prozent auf 127,86 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'808 Punkten steht. Die Novartis-Aktie sank bis auf 127,54 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 128,44 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 954'755 Novartis-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 16.11.2026 auf bis zu 137,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 7,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.11.2025 bei 99,45 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novartis-Aktie 22,22 Prozent sinken.
Novartis-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,70 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,42 USD aus. Am 27.10.2026 hat Novartis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,51 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,63 CHF je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 11.80 Mrd. CHF beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11.13 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.
Am 03.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Novartis veröffentlicht werden. Am 02.02.2028 wird Novartis schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novartis-Aktie in Höhe von 8,92 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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