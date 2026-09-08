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Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

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08.09.2026 10:10:19

Novartis Sell

Novartis
114.37 CHF -9.14%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 140 Franken auf "Buy" belassen. Emmanuel Papadakis widmete sich dem Rückschlag beim Lipoprotein-Senker Pelacarsen. Eine weitere Anhebung seiner langfristigen Gewinnschätzung hänge damit maßgeblich von den nächsten wichtigen Ereignissen beim Pharmakonzern ab, schrieb er in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Das gute Ergebnis mit dem Hautmedikament Remibrutinib gegen Nesselsucht dürfte aber für eine Anhebung der Mittelfristziele zum im Schlussquartal anstehenden Kapitalmarkttag förderlich sein./tav/ag;


Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Novartis AG Sell
Unternehmen:
Novartis AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
140.00 CHF
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
113.70 CHF 		Abst. Kursziel*:
23.13%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
114.37 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
22.41%
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-
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