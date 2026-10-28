Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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29.10.2026 07:22:56
Novartis Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Novartis von 132,84 auf 127,08 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Sein neues Kursziel begründete Analyst Justin Smith am Mittwoch mit seinen nach unten korrigierten mittelfristigen Prognosen. Etwas abgefedert werde der Effekt durch die unveränderten Bewertungen der Konkurrenz./ck/rob/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 11:30 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Market-Perform
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
127.08 CHF
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
129.22 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-1.66%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
130.50 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2.62%
|
Analyst Name::
Justin Smith
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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