Novartis 130.50 CHF 1.35% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Novartis von 132,84 auf 127,08 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Sein neues Kursziel begründete Analyst Justin Smith am Mittwoch mit seinen nach unten korrigierten mittelfristigen Prognosen. Etwas abgefedert werde der Effekt durch die unveränderten Bewertungen der Konkurrenz./ck/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 11:30 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 05:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.