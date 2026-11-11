Novartis 134.30 CHF 0.25% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 105 Franken auf "Hold" belassen. Die zuletzt robuste Kursentwicklung des Pharmakonzerns stehe im Widerspruch zu den jüngsten Enttäuschungen in der Produktpipeline, schrieb Kerry Holford am Dienstag. Dabei rücke eine Abkühlung wegen auslaufender Patente immer näher. Die Erwartungen an ein Investorentreffen am 19. November seien hoch und die Bewertung der Aktien sei überdehnt./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 17:24 / GMT

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.