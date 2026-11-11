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Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

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11.11.2026 07:41:16

Novartis Hold

Novartis
134.30 CHF 0.25%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 105 Franken auf "Hold" belassen. Die zuletzt robuste Kursentwicklung des Pharmakonzerns stehe im Widerspruch zu den jüngsten Enttäuschungen in der Produktpipeline, schrieb Kerry Holford am Dienstag. Dabei rücke eine Abkühlung wegen auslaufender Patente immer näher. Die Erwartungen an ein Investorentreffen am 19. November seien hoch und die Bewertung der Aktien sei überdehnt./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 17:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novartis AG Hold
Unternehmen:
Novartis AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
105.00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
134.48 CHF 		Abst. Kursziel*:
-21.92%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
134.30 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-21.82%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
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07:41 Novartis Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.26 Novartis Sell Deutsche Bank AG
09.11.26 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
02.11.26 Novartis Sell Deutsche Bank AG
29.10.26 Novartis Market-Perform Bernstein Research
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