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Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

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11.11.2026 16:21:15

Novartis Hold

Novartis
133.08 CHF -0.66%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novartis auf "Hold" mit einem Kursziel von 125 Franken belassen. Trotz einiger Flops in der Entwicklungs-Pipeline der Schweizer handelten deren Aktien mit einem 20-prozentigen Aufschlag zu denen der Wettbewerber, schrieb Michael Leuchten in einer Studie am Mittwoch. Das weitere Aufwärtspotenzial sollte jedoch begrenzt sein, denn die längerfristigen Perspektiven des Pharmakonzerns hätten sich eingetrübt./rob/bek/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 10:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 10:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novartis AG Hold
Unternehmen:
Novartis AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
125.00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
132.54 CHF 		Abst. Kursziel*:
-5.69%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
133.08 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-6.07%
Analyst Name::
Michael Leuchten 		KGV*:
-
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10.11.26 Novartis Sell Deutsche Bank AG
09.11.26 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
02.11.26 Novartis Sell Deutsche Bank AG
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