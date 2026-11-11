Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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Novartis Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novartis auf "Hold" mit einem Kursziel von 125 Franken belassen. Trotz einiger Flops in der Entwicklungs-Pipeline der Schweizer handelten deren Aktien mit einem 20-prozentigen Aufschlag zu denen der Wettbewerber, schrieb Michael Leuchten in einer Studie am Mittwoch. Das weitere Aufwärtspotenzial sollte jedoch begrenzt sein, denn die längerfristigen Perspektiven des Pharmakonzerns hätten sich eingetrübt./rob/bek/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Hold
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
125.00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
132.54 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-5.69%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
133.08 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6.07%
|
Analyst Name::
Michael Leuchten
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Novartis AG
|
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Aktuelle Aktienanalysen
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