Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’888 -0.5%  SPI 19’692 -0.3%  Dow 52’049 0.7%  DAX 25’489 -0.3%  Euro 0.9406 -0.1%  EStoxx50 6’303 -0.2%  Gold 4’313 -0.7%  Bitcoin 69’964 -1.4%  Dollar 0.8210 0.0%  Öl 101.3 0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
SGS-Aktie zeht an: Kapitalaufnahme mittels Anleihe
Moderna-Aktie nach positiven Studienaussichten im Höhenflug: Rückschläge für BioNTech-Anleger voraus?
VW-Aktie im Minus: Sparprogramm wird verschärft – was das für die Aktie bedeutet
Roche-Aktie tiefer: EU-Zulassung stärkt Augenmedikament-Geschäft - positive Studienergebnisse mit Abnehm/Diabetes-Wirkstoff
Suche...
Plus500 Depot

Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

116.04
CHF
-0.10
CHF
-0.09 %
09:35:16
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

22.09.2026 07:41:04

Novartis Sell

Novartis
116.14 CHF -0.24%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Novartis von 113 auf 110 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Das aktuelle Bewertungsniveau spiegele die Risiken bereits besser wider, schrieb James Quigley am Dienstag. Im Vergleich zum Rest der Pharmabranche sieht er aber weiter Korrekturgefahr./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 05:00 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Novartis

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Novartis-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender Novartis-Kurs >5 >10 >15
Zusammenfassung: Novartis AG Sell
Unternehmen:
Novartis AG 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
110.00 CHF
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
116.14 CHF 		Abst. Kursziel*:
-5.29%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
116.14 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-5.29%
Analyst Name::
James Quigley 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Novartis AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Novartis AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
07:41 Novartis Sell Goldman Sachs Group Inc.
18.09.26 Novartis Hold Deutsche Bank AG
17.09.26 Novartis Neutral UBS AG
15.09.26 Novartis Hold Deutsche Bank AG
11.09.26 Novartis Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen