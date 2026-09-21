Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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22.09.2026 07:41:04
Novartis Sell
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Novartis von 113 auf 110 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Das aktuelle Bewertungsniveau spiegele die Risiken bereits besser wider, schrieb James Quigley am Dienstag. Im Vergleich zum Rest der Pharmabranche sieht er aber weiter Korrekturgefahr./ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 05:00 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Sell
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
110.00 CHF
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
116.14 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-5.29%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
116.14 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5.29%
|
Analyst Name::
James Quigley
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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