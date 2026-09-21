Novartis 116.14 CHF -0.24% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Novartis von 113 auf 110 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Das aktuelle Bewertungsniveau spiegele die Risiken bereits besser wider, schrieb James Quigley am Dienstag. Im Vergleich zum Rest der Pharmabranche sieht er aber weiter Korrekturgefahr./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 05:00 / BST

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.