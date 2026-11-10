Novartis 133.96 CHF 0.16% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 115 Franken auf "Sell" belassen. Analyst Emmanuel Papadakis beschäftigte sich in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar mit den vollständigen Daten der kürzlich gescheiterten Pelacarsen-Studie sowie dem klinischen Feedback zu den jüngsten Daten für Remibrutinib bei Multipler Sklerose. Sein Urteil lautet "neutral beziehungsweise leicht positiv"./ck/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 07:57 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.