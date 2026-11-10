Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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Novartis Sell
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 115 Franken auf "Sell" belassen. Analyst Emmanuel Papadakis beschäftigte sich in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar mit den vollständigen Daten der kürzlich gescheiterten Pelacarsen-Studie sowie dem klinischen Feedback zu den jüngsten Daten für Remibrutinib bei Multipler Sklerose. Sein Urteil lautet "neutral beziehungsweise leicht positiv"./ck/rob/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Sell
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
115.00 CHF
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
133.40 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-13.79%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
133.96 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-14.15%
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
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