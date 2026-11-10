Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 15’037 0.6%  SPI 21’160 0.6%  Dow 52’390 2.2%  DAX 26’573 1.2%  Euro 0.9206 0.1%  EStoxx50 6’362 1.1%  Gold 4’078 -1.5%  Bitcoin 60’777 -1.4%  Dollar 0.8205 0.1%  Öl 90.2 -2.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998NVIDIA994529Swiss Life1485278Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Barclays Capital: Underweight-Note für Hannover Rück-Aktie
Nordea-Aktie dennoch höher: Millionenbussgeld rückt näher
Immobilienblase: Risiko sinkt im dritten Quartal leicht
HUGO BOSS-Aktie im Minus: Vertriebsvorstand nimmt seinen Hut
TAG Immobilien-Aktie etwas höher: Wohnungskonzern schraubt Ziel für 2026 nach oben
Suche...

Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

133.74
CHF
0.28
CHF
0.21 %
11:30:38
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.11.2026 09:58:24

Novartis Sell

Novartis
133.96 CHF 0.16%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 115 Franken auf "Sell" belassen. Analyst Emmanuel Papadakis beschäftigte sich in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar mit den vollständigen Daten der kürzlich gescheiterten Pelacarsen-Studie sowie dem klinischen Feedback zu den jüngsten Daten für Remibrutinib bei Multipler Sklerose. Sein Urteil lautet "neutral beziehungsweise leicht positiv"./ck/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novartis AG Sell
Unternehmen:
Novartis AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
115.00 CHF
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
133.40 CHF 		Abst. Kursziel*:
-13.79%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
133.96 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-14.15%
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Novartis AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Novartis AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
09:58 Novartis Sell Deutsche Bank AG
09.11.26 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
02.11.26 Novartis Sell Deutsche Bank AG
29.10.26 Novartis Market-Perform Bernstein Research
29.10.26 Novartis Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen