Um 09:10 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 0.31 Prozent höher bei 2’396.18 Punkten. In den Handel ging der SLI 0.258 Prozent stärker bei 2’394.85 Punkten, nach 2’388.69 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2’396.35 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2’392.69 Punkten verzeichnete.

SLI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verlor der SLI bereits um 1.45 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.10.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2’306.32 Punkten. Der SLI lag noch vor drei Monaten, am 19.08.2026, bei 2’303.88 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.11.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 2’020.31 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 11.40 Prozent zu. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 2’443.50 Punkten. Bei 1’915.56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell VAT (+ 2.44 Prozent auf 537.80 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2.00 Prozent auf 69.34 CHF), Logitech (+ 1.96 Prozent auf 86.34 CHF), Richemont (+ 1.57 Prozent auf 178.20 CHF) und Sandoz (+ 1.15 Prozent auf 82.44 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Novartis (-1.87 Prozent auf 129.02 CHF), Nestlé (-0.90 Prozent auf 85.26 CHF), Lindt (-0.71 Prozent auf 8’410.00 CHF), Swiss Re (-0.47 Prozent auf 149.35 CHF) und Swisscom (-0.35 Prozent auf 715.00 CHF).

Die teuersten Konzerne im SLI

Das Handelsvolumen der Nestlé-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 231’604 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI mit 349.157 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Fokus

Im SLI hat die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7.23 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch