Der SPI verliert im SIX-Handel um 12:09 Uhr 0.40 Prozent auf 20’852.94 Punkte. Damit kommen die im SPI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.651 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.097 Prozent auf 20’956.96 Punkte an der Kurstafel, nach 20’936.66 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 20’971.24 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 20’852.94 Einheiten.

SPI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gab der SPI bereits um 2.23 Prozent nach. Der SPI wies vor einem Monat, am 19.10.2026, einen Wert von 20’271.23 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 19.08.2026, wies der SPI einen Stand von 20’223.03 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 19.11.2025, erreichte der SPI einen Wert von 17’218.49 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 14.31 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SPI bereits ein Jahreshoch bei 21’440.74 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16’847.58 Zählern.

Gewinner und Verlierer im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit SHL Telemedicine (+ 8.42 Prozent auf 1.03 CHF), INFICON (+ 5.75 Prozent auf 165.60 CHF), BELIMO (+ 5.42 Prozent auf 777.50 CHF), Comet (+ 4.78 Prozent auf 315.80 CHF) und SFS (+ 4.13 Prozent auf 146.20 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen Xlife Sciences (-5.64 Prozent auf 7.70 CHF), Schlatter Industries (-3.00 Prozent auf 19.40 CHF), Novartis (-2.78 Prozent auf 127.82 CHF), Schindler (-2.46 Prozent auf 293.40 CHF) und Valiant (-2.36 Prozent auf 149.00 CHF) unter Druck.

Die teuersten SPI-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Novartis-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 953’194 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 353.283 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Aktien

Im SPI verzeichnet die EvoNext-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.20 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch