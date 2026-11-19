Alstom 8.33 CHF -0.28% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Alstom von 9 auf 8,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analystin Daniela Costa resümierte am Mittwoch den Halbjahresbericht und die Gewinnwarnung des Bahntechnikkonzerns. Sie kappte ihre Schätzungen und wies auf deutliche Rückschlagsrisiken hin, während sie im Investitionsgütersektor ansonsten im Schnitt klares Potenzial sieht./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2026 / 17:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.