Alstom Aktie 2229080 / FR0010220475
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Alstom Sell
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Alstom von 9 auf 8,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analystin Daniela Costa resümierte am Mittwoch den Halbjahresbericht und die Gewinnwarnung des Bahntechnikkonzerns. Sie kappte ihre Schätzungen und wies auf deutliche Rückschlagsrisiken hin, während sie im Investitionsgütersektor ansonsten im Schnitt klares Potenzial sieht./ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alstom S.A. Sell
|
Unternehmen:
Alstom S.A.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
8.50 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
8.96 €
|
Abst. Kursziel*:
-5.16%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
9.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5.56%
|
Analyst Name::
Daniela Costa
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Alstom S.A.
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|Oktober 2026: So schätzen Experten die Alstom-Aktie ein (finanzen.net)
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|So schätzen die Analysten die Alstom-Aktie im September 2026 ein (finanzen.net)
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28.08.26
|CAC 40-Wert Alstom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Alstom von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
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21.08.26
|CAC 40-Papier Alstom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Alstom von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
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|JP Morgan Chase & Co.
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