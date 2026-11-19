Am Donnerstag notiert der SLI um 12:09 Uhr via SIX 0.26 Prozent leichter bei 2’382.51 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der SLI 0.258 Prozent stärker bei 2’394.85 Punkten, nach 2’388.69 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2’396.35 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 2’382.27 Einheiten.

SLI-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang ein Minus von 2.01 Prozent. Der SLI lag noch vor einem Monat, am 19.10.2026, bei 2’306.32 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.08.2026, wurde der SLI auf 2’303.88 Punkte taxiert. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 19.11.2025, einen Stand von 2’020.31 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 10.76 Prozent nach oben. Bei 2’443.50 Punkten schaffte es der SLI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1’915.56 Punkten markiert.

Tops und Flops im SLI aktuell

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Logitech (+ 2.65 Prozent auf 86.92 CHF), VAT (+ 2.48 Prozent auf 538.00 CHF), Richemont (+ 2.37 Prozent auf 179.60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2.24 Prozent auf 69.50 CHF) und Sonova (+ 1.58 Prozent auf 295.20 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Novartis (-2.78 Prozent auf 127.82 CHF), Schindler (-2.46 Prozent auf 293.40 CHF), Lindt (-2.30 Prozent auf 8’275.00 CHF), Nestlé (-1.58 Prozent auf 84.67 CHF) und Swisscom (-1.46 Prozent auf 707.00 CHF).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im SLI auf

Im SLI weist die Novartis-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 953’194 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 349.157 Mrd. Euro.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Blick

2026 hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.23 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch