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Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

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09.11.2026 07:14:38

Novartis Hold

Novartis
133.60 CHF 0.63%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Novartis von 110 auf 125 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Trotz der Misserfolge in hochkarätigen Studien hätten die Aktien der Schweizer einen üppigen Bewertungsaufschlag angesammelt, schrieb Michael Leuchten am Freitag. Angesichts kurzfristiger Ergebnischancen und mittelfristig guter Wachstumsentwicklung sei dies verständlich, limitiere allerdings das weitere Potenzial. Denn die ganz langfristigen Perspektiven hätten sich zuletzt eher eingetrübt./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 14:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.11.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novartis AG Hold
Unternehmen:
Novartis AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
125.00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
133.08 CHF 		Abst. Kursziel*:
-6.07%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
133.60 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-6.44%
Analyst Name::
Michael Leuchten 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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07:14 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
02.11.26 Novartis Sell Deutsche Bank AG
29.10.26 Novartis Market-Perform Bernstein Research
29.10.26 Novartis Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.10.26 Novartis Neutral UBS AG
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