Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Novartis Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 125 Franken auf "Hold" belassen. Dass der Pharmakonzern seine Prognosen für die drei wichtigen Medikamente Kesimpta (MS), Scemblix (Blutkrebs) und den Cholesterinsenker Lewvio nach oben korrigiert habe, stärke den Wachstumspfad von Novartis spürbar und verringere zudem die Risiken, schrieb Michael Leuchten am Donnerstag. Dennoch hänge die langfristige Perspektive weiterhin maßgeblich von Produkten ab, bei denen spezifische Fragen noch offen seien./ck/rob/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 02:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Hold
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
125.00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
128.46 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-2.69%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
128.23 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2.52%
|
Analyst Name::
Michael Leuchten
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Novartis AG
|
09:29
|Novartis Aktie News: Novartis fällt am Donnerstagvormittag (finanzen.ch)
|
09:28
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels fester (finanzen.ch)
|
09:28
|Pluszeichen in Zürich: SLI zum Start des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09:28
|SIX-Handel: SMI bewegt sich zum Start im Plus (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Zurückhaltung in Zürich: SMI letztendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
18.11.26
|SLI aktuell: SLI verbucht zum Ende des Mittwochshandels Verluste (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Novartis stellt neue Krebsforschungsdaten vor – was bedeutet das für die Aktie? (AWP)
|
18.11.26
|Novartis Aktie News: Novartis am Nachmittag mit Einbussen (finanzen.ch)
Analysen zu Novartis AG
|09:52
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.26
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:52
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.26
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.26
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|02.11.26
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|01.10.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.09.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|09:52
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.11.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Novartis Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Novartis AG
|128.22
|-2.48%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:06
|
JP Morgan Chase & Co.
International Consolidated Airlines Overweight
|09:54
|
Deutsche Bank AG
Scout24 Buy
|09:54
|
Bernstein Research
SpaceX Outperform
|09:53
|
Deutsche Bank AG
arGEN-X Hold
|09:52
|
Jefferies & Company Inc.
Novartis Hold
|09:51
|
Deutsche Bank AG
Prosus Buy
|09:50
|
Deutsche Bank AG
Sanofi Buy