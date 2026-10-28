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Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

129.22
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28.10.2026
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29.10.2026 06:58:18

Novartis Overweight

Novartis
130.50 CHF 1.35%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Novartis von 135 auf 145 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach den Zahlen zum dritten Quartal erhöhte Analyst Richard Vosser am Mittwoch seine Schätzungen für Umsatz und Ergebnis je Aktie im Kerngeschäft der Schweizer 2026 und 2027. Längerfristig seien deutlich höhere Marktschätzungen möglich./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 20:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novartis AG Overweight
Unternehmen:
Novartis AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
145.00 CHF
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
129.22 CHF 		Abst. Kursziel*:
12.21%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
130.50 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
11.11%
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
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