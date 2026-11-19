Um 09:10 Uhr verbucht der STOXX 50 im STOXX-Handel Gewinne in Höhe von 0.30 Prozent auf 5’357.53 Punkte. In den Donnerstagshandel ging der STOXX 50 0.275 Prozent höher bei 5’356.31 Punkten, nach 5’341.63 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5’355.54 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5’365.97 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang ein Minus von 3.05 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.10.2026, betrug der STOXX 50-Kurs 5’360.74 Punkte. Vor drei Monaten, am 19.08.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5’466.67 Punkten auf. Der STOXX 50 stand vor einem Jahr, am 19.11.2025, bei 4’710.45 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 8.08 Prozent. In diesem Jahr erreichte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5’572.96 Punkten. Bei 4’674.85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Siemens Energy (+ 2.98 Prozent auf 130.44 EUR), UniCredit (+ 2.28 Prozent auf 81.78 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2.00 Prozent auf 69.34 CHF), Rolls-Royce (+ 1.67 Prozent auf 13.52 GBP) und Airbus SE (+ 1.61 Prozent auf 201.05 EUR). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen National Grid (-2.17 Prozent auf 12.20 GBP), Novartis (-1.87 Prozent auf 129.02 CHF), BAT (-0.97 Prozent auf 44.12 GBP), Unilever (-0.96 Prozent auf 48.45 GBP) und Nestlé (-0.90 Prozent auf 85.26 CHF).

Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die HSBC-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 714’779 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 476.685 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier soll ein KGV von 5.04 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.16 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch