SMI 998089 / CH0009980894
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19.11.2026 09:28:15
SIX-Handel: SMI bewegt sich zum Start im Plus
Der SMI knüpft aktuell an seine Vortagesgewinne an.
Um 09:10 Uhr geht es im SMI im SIX-Handel um 0.05 Prozent aufwärts auf 14’893.84 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 1.719 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0.023 Prozent höher bei 14’889.47 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 14’886.12 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 14’881.89 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 14’902.11 Punkten verzeichnete.
SMI-Performance im Jahresverlauf
Auf Wochensicht gab der SMI bereits um 1.80 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 19.10.2026, wies der SMI einen Wert von 14’368.78 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 19.08.2026, wies der SMI 14’386.58 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 19.11.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 12’530.62 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 12.43 Prozent zu Buche. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 15’272.42 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12’053.51 Zählern markiert.
Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI
Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2.00 Prozent auf 69.34 CHF), Logitech (+ 1.96 Prozent auf 86.34 CHF), Richemont (+ 1.57 Prozent auf 178.20 CHF), Sandoz (+ 1.15 Prozent auf 82.44 CHF) und Amrize (+ 1.13 Prozent auf 34.08 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Novartis (-1.87 Prozent auf 129.02 CHF), Nestlé (-0.90 Prozent auf 85.26 CHF), Swiss Re (-0.47 Prozent auf 149.35 CHF), Partners Group (-0.28 Prozent auf 638.60 CHF) und Givaudan (-0.07 Prozent auf 4’079.00 CHF).
Die teuersten Konzerne im SMI
Das grösste Handelsvolumen im SMI kann derzeit die Nestlé-Aktie aufweisen. 231’604 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 349.157 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Fokus
Unter den SMI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10.71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.23 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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