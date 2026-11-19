Der US-Einzelhandelsriese hebt deshalb ein weiteres Mal seine Ziele für das Jahr an. Im laufenden Geschäftsjahr dürfte der Nettoumsatz nun um 4,9 bis 5,2 Prozent steigen, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Noch im Sommer hatte der neue Konzernchef John Furner das Ziel auf 4 bis 5 Prozent erhöht. Der bereinigte Gewinn soll nun um 8 bis 8,6 Prozent steigen, statt wie zuvor geplant um 7 bis 8 Prozent.

"Wir haben starke Resultate erzielt, unser Kerngeschäft ist gewachsen und wir haben Marktanteile hinzugewonnen", liess sich Furner in der Quartalsmitteilung zitieren. Der Manager hatte im Februar den Job an der Spitze des Unternehmens angetreten. Zeitweise liegt die Aktie an der NASDAQ dennoch mit 2,28 Prozent im Minus bei 124,45 US-Dollar.

In den drei Monaten bis Ende Oktober steigerte Walmart seinen Umsatz durch die Bank. Im wichtigen US-Geschäft ohne Kraftstoffe legten die vergleichbaren Umsätze in jenen Filialen, die seit mindestens einem Jahr geöffnet sind, um 2,9 Prozent zu. Damit übertraf das Plus knapp die durchschnittliche Schätzung der von Bloomberg befragten Analysten. Aufgrund seiner enormen Grösse und Reichweite gilt Walmart als Gradmesser für die Verfassung der US-Verbraucher.

Konzernweit kletterte der Erlös noch deutlicher, hier wies Walmart ein Plus von 5,2 Prozent auf knapp 188,8 Milliarden Dollar aus - umgerechnet etwa 172 Milliarden Euro. Unter dem Strich ging der Gewinn jedoch auf rund 4,9 Milliarden Dollar zurück. Im Vorjahr hatte der Konzern unter anderem wegen Bewertungseffekten noch mehr als 6,1 Milliarden Dollar verdient.

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BETONVILLE (awp international)