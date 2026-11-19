|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Einbussen
|
19.11.2026 16:02:36
VW-Aktie stabil: Extra-Vergütung und Zulage sollen wegfallen
Den Beschäftigten von Volkswagen drohen herbe Einbussen auf dem Konto.
Schliesslich verlangt VW Streichungen im System von Zusatzzahlungen und Zulagen. Konkret geht es um die tarifliche Zusatzvergütung in Höhe von 27,5 Prozent des durchschnittlichen Monatsverdienstes, die die Mitarbeiter auch in sechs freie Tage umwandeln können. Ausserdem soll - ginge es nach nur nach VW - die tarifliche Zulage in Höhe von 167 Euro pro Monat entfallen.
Tarifrunde betrifft 130.000 Menschen
Der Forderungskatalog, den das Unternehmen an die IG Metall übergeben hat, besteht demnach aus mehreren Bausteinen. Volkswagen will so eine deutliche Entlastung bei den Arbeitskosten erreichen. "Unsere Regelungen stellen wir dabei nicht leichtfertig infrage", teilte Co-Verhandlungsführerin Kerstin Scholz mit. Aber die Rahmenbedingungen hätten sich signifikant verschlechtert. "Deshalb müssen wir schneller werden, sowohl im Umbau des Unternehmens als auch in der Anpassung der Kostenstruktur. Denn nur ein erfolgreiches Unternehmen kann auf Dauer zukunftsfähige Arbeitsplätze bieten".
Die Tarifverhandlungen beginnen am kommenden Dienstag in Emden. Der VW-Haustarif gilt für rund 130.000 Beschäftigte an den Standorten Braunschweig, Chemnitz, Dresden, Emden, Hannover, Kassel, Salzgitter, Wolfsburg und Zwickau. Die Volkswagen AG umfasst die Kernmarke sowie Volkswagen Nutzfahrzeuge, die Komponentensparte und Konzernstellen.
Fast alle Tarifverträge bei VW gekündigt
Volkswagen hatte bereits Ende September zehn Tarifverträge komplett oder in Teilen gekündigt - und damit fast alle Vereinbarungen des Haustarifs. Bislang war nur bekannt, dass der Autobauer angesichts der wirtschaftlichen Probleme schnell Kosten senken möchte. Dazu gehört auch der Plan, rund 12.000 weitere Stellen zu streichen - zusätzlich zum bereits vereinbarten Abbau von 35.000 Jobs bis Ende des Jahrzehnts.
Volkswagen begründet die Forderungen mit dem Kostendruck. Zollbarrieren, ein schrumpfender chinesischer Markt und der Wettbewerb in Europa belasteten das Unternehmen. Die 2024 vereinbarten Kostenmassnahmen reichten deshalb nicht mehr aus. Die neuen Einschnitte sollen VW im internationalen Wettbewerb robuster machen und sind ein Element des Zukunftsplans 2030, der den gesamten Konzern wieder auf Kurs bringen soll.
IG Metall erwartet harte Auseinandersetzung
Die IG Metall fordert in der Tarifrunde hingegen fünf Prozent mehr Entgelt. Die Gewerkschaft begründet das unter anderem mit den gestiegenen Lebenshaltungskosten. Die VW-Beschäftigte hätten in den vergangenen Jahren bereits erhebliche Einschnitte getragen. Die letzte Erhöhung gab es demnach im Mai 2024. Seitdem seien auch für sie die Preise gestiegen.
Die Fronten sind bereits vor dem Verhandlungsauftakt verhärtet. Volkswagen droht ein heisser Winter: Die Arbeitnehmer bereiten sich nach eigenen Angaben bereits auf Arbeitsniederlegungen vor. Alles deute auf eine Auseinandersetzung hin, die grösser werden könnte als alles, was dieser Konzern jemals erlebt habe, sagte IG-Metall-Bezirksleiter Thorsten Gröger kürzlich.
Als wahrscheinlich gilt, dass sich die Tarifparteien erst im neuen Jahr einigen. Die zweite Verhandlungsrunde ist für den 15. Dezember in Zwickau geplant. Die Friedenspflicht endet am 31. Dezember. Danach sind Warnstreiks möglich.
Die VW-Aktie zeigt sich via XETRA zeitweise 0,18 Prozent fester bei 65,40 Euro.
/jwe/DP/jha
WOLFSBURG (awp international)
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
15:58
|Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
15:58
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX fällt (finanzen.ch)
|
12:26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: Gewinne im LUS-DAX (finanzen.ch)
|
12:26
|DAX aktuell: DAX mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09:28
|Handel in Frankfurt: DAX zum Start stärker (finanzen.ch)
|
09:28
|XETRA-Handel: LUS-DAX zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX verbucht letztendlich Verluste (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Verluste in Frankfurt: DAX zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|11:25
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|12.11.26
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|05.11.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|02.11.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:25
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|12.11.26
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|05.11.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|02.11.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|11:25
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|12.11.26
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|05.11.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAnthropic-IPO: SMI tiefer -- DAX stabil -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt rutscht ins Minus. Der deutsche Aktienmarkt bewegt sich seitwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegt sich seitwärts. An der Wall Street gibt es unterschiedliche Tendenzen. In Fernost fanden die Börsen keine einheitliche Richtung.