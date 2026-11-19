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19.11.2026 12:26:31
Zuversicht in Europa: STOXX 50 liegt mittags im Plus
Aktuell halten sich die Börsianer in Europa zurück.
Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0.11 Prozent stärker bei 5’347.59 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0.275 Prozent fester bei 5’356.31 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 5’341.63 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5’365.99 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5’344.20 Zählern.
STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Minus von 3.23 Prozent. Der STOXX 50 stand vor einem Monat, am 19.10.2026, bei 5’360.74 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.08.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5’466.67 Punkten auf. Der STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 19.11.2025, bei 4’710.45 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 7.88 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5’572.96 Punkten. 4’674.85 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Siemens Energy (+ 3.16 Prozent auf 130.66 EUR), Richemont (+ 2.37 Prozent auf 179.60 CHF), Airbus SE (+ 2.32 Prozent auf 202.45 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2.24 Prozent auf 69.50 CHF) und UniCredit (+ 2.18 Prozent auf 81.70 EUR). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil Novartis (-2.78 Prozent auf 127.82 CHF), National Grid (-2.53 Prozent auf 12.15 GBP), SAP SE (-2.31 Prozent auf 189.44 EUR), Unilever (-2.08 Prozent auf 47.91 GBP) und BAT (-1.84 Prozent auf 43.73 GBP).
Welche Aktien im STOXX 50 den grössten Börsenwert aufweisen
Im STOXX 50 sticht die Barclays-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 3’759’808 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 476.685 Mrd. Euro den grössten Anteil.
STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus
Im STOXX 50 weist die BP-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5.04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.16 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
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