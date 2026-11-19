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19.11.2026 15:38:00
Alibaba-Aktie springt an: Mehr Umsatz als erwartet
Der chinesische Technologie- und E-Commerce-Konzern Alibaba Group hat im zweiten Quartal mehr umgesetzt als von Analysten erwartet.
Unterdessen sieht sich das Unternehmen wegen neuer Beschränkungen beim Zugang zu Chips für Rechenzentren wachsendem Druck ausgesetzt. Die US-Regierung hat diese Woche Massnahmen zur Schliessung einer zentralen Lücke unternommen, die chinesische Hyperscaler wie Alibaba nutzen, um an die von ihnen benötigten hochentwickelten Chips zu gelangen.
Investoren am Markt schauen daher derzeit mit grösserer Vorsicht auf das Wachstumspotenzial des Unternehmens sowie dessen Fähigkeit, KI-Modelle der nächsten Generation zu trainieren und zu betreiben. Der Marktwert von Alibaba liegt bei rund 200 Milliarden Dollar - das ist weniger als die Hälfte des Wertes von vor gut einem Jahr. Seinerzeit hatten die Marktteilnehmer noch darauf gesetzt, dass Alibaba eine führende Rolle in puncto KI einnehmen würde.
Tatsächlich zählt der Konzern in China zu den grössten Investoren in Künstliche Intelligenz. Alibaba steckt massiv Kapital in Forschung und Rechenzentren, um sowohl seine Cloud-Dienste voranzutreiben als auch die Entwicklung hochmoderner KI-Modelle zu forcieren.
Das Unternehmen profitiert unter anderem von der Vermietung von Cloud-Computing-Kapazitäten an Technologieunternehmen, die Künstliche Intelligenz entwickeln. Insbesondere dieser Geschäftszweig hat einen starken Aufschwung erlebt, weil in China versucht wird, mit den führenden US-Akteuren wie OpenAI und Anthropic gleichzuziehen.
Alibaba-Chef Eddie Wu hat für einen Zeitraum von drei Jahren Investitionen von mehr als 53 Milliarden Dollar zugesagt, um ein ganzes Portfolio an Diensten und Geschäftsbereichen aufzubauen - diese reichen von KI-Modellen bis hin zu Chips. Das Unternehmen nahm im August durch einen Aktienverkauf in Hongkong rund 10,2 Milliarden Dollar ein, nachdem Wu zuvor erklärt hatte, dass die Ausgaben die ursprünglichen Ziele übersteigen würden. Zudem hat das Unternehmen gerade sein wichtigstes grosses Sprachmodell, Qwen4-Max, aktualisiert.
Im NYSE-Handel gewinnt die Alibaba-Aktie zeitweise 3,43 Prozent auf 87,26 US-Dollar.
/nas/tav/jha/
HANGZHOU (awp international)
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