Novartis 111.28 CHF -2.15% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 125 Franken auf "Market-Perform" belassen. Analyst Justin Smith hob nach dem Quartalsbericht am Dienstag hervor, dass die Schweizer trotz höherer Forschungskosten ihre Jahresziele bestätigt haben./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 06:17 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 06:17 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.