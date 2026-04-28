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Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

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28.04.2026 12:37:00

Novartis Market-Perform

Novartis
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 125 Franken auf "Market-Perform" belassen. Analyst Justin Smith hob nach dem Quartalsbericht am Dienstag hervor, dass die Schweizer trotz höherer Forschungskosten ihre Jahresziele bestätigt haben./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 06:17 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 06:17 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novartis AG Market-Perform
Unternehmen:
Novartis AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
125.00 CHF
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
111.62 CHF 		Abst. Kursziel*:
11.99%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
111.28 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Justin Smith 		KGV*:
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