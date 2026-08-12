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Goldman Sachs Aktie 714968 / US38141G1040

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12.08.2026 16:41:58

Goldman Sachs Sector Perform

Goldman Sachs
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Goldman Sachs auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 1220 US-Dollar belassen. Die Ankündigung einer Vereinbarung zum Kauf des ETF-Anbieters NEOS wertet Analyst Gerard Cassidy in einer Einschätzung am Mittwoch positiv. Sie passe in die Strategie von Goldman./ajx/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 09:29 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 09:29 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Goldman Sachs Sector Perform
Unternehmen:
Goldman Sachs 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
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Rating jetzt:
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Analyst Name::
Gerard Cassidy 		KGV*:
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