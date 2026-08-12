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12.08.2026 16:29:00

Novartis Aktie News: Novartis verliert am Mittwochnachmittag

Novartis Aktie News: Novartis verliert am Mittwochnachmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 1,4 Prozent auf 124,12 CHF ab.

Novartis
123.93 CHF -2.46%
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Um 16:28 Uhr ging es für die Novartis-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 124,12 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'446 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Novartis-Aktie bisher bei 123,02 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 125,30 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 718'023 Novartis-Aktien den Besitzer.

Am 29.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 131,50 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 5,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 95,83 CHF fiel das Papier am 13.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novartis-Aktie mit einem Verlust von 22,79 Prozent wieder erreichen.

Novartis-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,70 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,46 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Novartis am 21.07.2026 vor. In Sachen EPS wurden 1,35 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novartis 1,71 CHF je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -2,00 Prozent auf 11.39 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 11.62 Mrd. CHF umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Novartis am 27.10.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Novartis-Anleger Experten zufolge am 26.10.2027 werfen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,79 USD je Novartis-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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