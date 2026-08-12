ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Intel von 121 auf 112 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die in dieser Woche geplante Kapitalerhöhung des Chipkonzerns durch die Ausgabe neuer Aktien im Umfang von 20 Milliarden Dollar dürfte eine ausreichende "Überbrückung" für die Jahre 2027 und 2028 darstellen, schrieb Timothy Arcuri in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie dürfte Intel helfen, den Ausbau des Foundry-Geschäfts zu finanzieren. Insgesamt sieht der Analyst die Kapitalerhöhung "als deutliches Signal für das Vertrauen von Intel in den eigenen Foundry-Strategieplan"./ck/rob/he;