Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’449 -0.9%  SPI 20’371 -0.7%  Dow 53’830 0.1%  DAX 26’331 -0.2%  Euro 0.9376 0.2%  EStoxx50 6’534 -0.3%  Gold 4’405 0.8%  Bitcoin 51’516 -0.1%  Dollar 0.8133 0.3%  Öl 88.7 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
On113454047UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Rheinmetall345850Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Amrize143013422
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
BlackRock, Coinbase und Strategy: Diese Allianz will Bitcoin quantensicher machen
Diversifikation im ETF-Portfolio: Wann erreicht man die Effizienzgrenze nach Markowitz?
Ausblick: Cerebras Systems legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ausblick: Lenovo Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Ausblick: Nebius stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Suche...

Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.08.2026 09:29:00

Novartis Aktie News: Novartis am Mittwochvormittag billiger

Novartis Aktie News: Novartis am Mittwochvormittag billiger

Die Aktie von Novartis gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Novartis-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 125,16 CHF.

Novartis
123.93 CHF -2.46%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 125,16 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'539 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Novartis-Aktie bei 125,10 CHF. Bei 125,30 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten 40'551 Novartis-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 131,50 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.07.2026). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Novartis-Aktie 5,07 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.08.2025 (95,83 CHF). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novartis-Aktie derzeit noch 23,43 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,46 USD, nach 3,70 CHF im Jahr 2025. Novartis liess sich am 21.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,35 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,71 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -2,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 11.39 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11.62 Mrd. CHF US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 27.10.2026 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 26.10.2027 dürfte Novartis die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Novartis-Gewinn für das Jahr 2026 auf 8,79 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Experten sehen bei Novartis-Aktie Potenzial

SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Novartis von vor 3 Jahren verdient

Novartis-Aktie zieht an: Neue Zulassung in Grossbritannien stärkt Medikamentenpipeline

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4982 15.12.2028 151874581
Long 12.2495 18.09.2026 156216095
Long 618.6 18.09.2026 158194294
Typ Hebel Verfall Valor
Short 10.7583 17.12.2027 158194269
Short 824.8 18.12.2026 146216171
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.2351 12.10 157035865
Long 12.0117 6.50 157436519
Long 32.5579 1.18 158828499
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.0351 14.97 157230865
Short 12.1294 6.75 157036434
Short 17.6743 4.21 159435555
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -18.62 129204048
Long 8 -10.99 129204049
Long 12 -6.75 139256297
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance

Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Novartis AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten