Novartis Aktie News: Novartis am Mittwochvormittag billiger

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 125,16 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'539 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Novartis-Aktie bei 125,10 CHF. Bei 125,30 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten 40'551 Novartis-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 131,50 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.07.2026). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Novartis-Aktie 5,07 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.08.2025 (95,83 CHF). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novartis-Aktie derzeit noch 23,43 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,46 USD, nach 3,70 CHF im Jahr 2025. Novartis liess sich am 21.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,35 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,71 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -2,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 11.39 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11.62 Mrd. CHF US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 27.10.2026 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 26.10.2027 dürfte Novartis die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Novartis-Gewinn für das Jahr 2026 auf 8,79 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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