VAT Aktie 31186490 / CH0311864901
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12.08.2026 12:26:24
Verluste in Zürich: SLI präsentiert sich am Mittag leichter
Der SLI verliert heute an Boden.
Um 12:08 Uhr verliert der SLI im SIX-Handel 0.40 Prozent auf 2’328.34 Punkte. Zuvor ging der SLI 0.093 Prozent leichter bei 2’335.52 Punkten in den Handel, nach 2’337.69 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2’322.68 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2’335.89 Zählern.
So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 0.540 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bewegte sich der SLI bei 2’283.28 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.05.2026, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2’095.02 Punkten gehandelt. Der SLI stand vor einem Jahr, am 12.08.2025, bei 1’983.76 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 8.25 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 2’352.31 Punkten. Bei 1’915.56 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI
Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit VAT (+ 1.93 Prozent auf 643.20 CHF), Amrize (+ 1.62 Prozent auf 38.88 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.45 Prozent auf 83.84 CHF), Holcim (+ 1.09 Prozent auf 72.38 CHF) und Sika (+ 0.77 Prozent auf 195.05 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Alcon (-3.60 Prozent auf 58.86 CHF), Richemont (-2.43 Prozent auf 195.15 CHF), Novartis (-1.72 Prozent auf 123.70 CHF), Lonza (-1.56 Prozent auf 566.40 CHF) und Roche (-1.55 Prozent auf 363.20 CHF).
Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 580’107 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 317.007 Mrd. Euro im SLI den grössten Anteil aus.
Fundamentaldaten der SLI-Titel im Fokus
Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.18 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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